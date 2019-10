Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: geflohenes Pferd verursacht Unfall

Nordhausen (ots)

Einem schwarzen Araber (Pferd) und einem gepunktetem Ponny gelang Donnerstagabend die Flucht von einer Pferdekoppel bei Herrmannsacker im Landkreis Nordhausen. Mehrere Passanten informierten die Polizei über die freilaufenden Tiere auf der Landstraße zwischen Buchholz und Stempeda. Nur kurze Zeit später, gegen 19.30 Uhr, kollidierte der Araber auf der Straße mit einem Peugeot. Pferd und Pony rannten davon. Erst am Freitagvormittag fanden die Tiere den Weg zurück zur Koppel. Eine Absuche in der Nacht verlief erfolglos. Der Araber wurde nur leicht verletzt. Er trug Schürfwunden davon. Am Peugeot entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell