Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel geklaut

Nordhausen (ots)

Ca. 400 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte aus einem geparkten Sattelzug in der Rothenburgstraße und beschädigten dabei den Tankdeckel. Der Sattelzug stand von Mittwoch, 2. Oktober, bis Freitagmorgen in der Wendeschleife vor einem Firmengelände. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell