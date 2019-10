Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Schaden

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.10 Uhr, befuhr ein orangefarbener Seat Arosa den Steinweg. Beim Abbiegen in die Lange Straße verlor der Fahrer die Kontrolle auf der nassen Straße und krachte gegen zwei Schildertafeln. Anstatt anzuhalten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort, allerdings mit beschädigter Front. Die alarmierten Polizisten stellten an der Unfallstelle mehrere Autoteile sicher. Ermittlungen zufolge, ist der Seat, an dem Kennzeichen aus dem Landkreis Suhl, SHL, angebracht waren, nicht mehr versichert. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrer machen? Wem ist ein beschädigter, orangefarbener Seat Arosa in Bad Langensalza und Umgebung aufgefallen? Hat sich möglicherweise ein Autofahrer in einer Werkstatt gemeldet? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

