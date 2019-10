Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl ist Minutensache

Nordhausen (ots)

Innerhalb von zehn Minuten verschwand am Donnerstag in der Ullrichstraße ein Fahrrad. Die Besitzerin hatte es gegen 15.50 Uhr abgestellt und mit einem Seilschloss gesichert. Als sie gegen 16 Uhr zurückkehrte, war das Mountainbike Cube, Modell Nature in rot, verschwunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell