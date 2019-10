Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger im Schwimmbad

Leinefelde (ots)

Sie hatte am Donnerstagnachmittag vergessen, den Spind im Schwimmbad in der Jahnstraße abzuschließen. Als die 22-jährige Besucherin des Bades nach 1,5 Stunden zu ihren Sachen kam, entdeckte sie den Diebstahl von Bargeld. Unbekannte hatten die Gelegenheit genutzt und aus der Geldbörse in der Handtasche das Geld genommen. Das Handy und weitere persönliche Sachen ließen der oder die Diebe zurück.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell