Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ins Schleudern geraten

Bad Langensalza (ots)

Die Schutzplanke an der B 176 in Wiegleben stoppte am Mittwochabend die Fahrt eines 54-jährigen Autofahrers. Der Mann war in Richtung Gräfentonna unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei geriet sein Skoda ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Planke, ehe er zum Stehen kam. Insgesamt beschädigte der Autofahrer 14 Meter Schutzplanke. Er blieb unverletzt.

