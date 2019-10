Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallverursacher betrunken und berauscht

Heiligenstadt (ots)

Betrunken und unter Drogeneinfluss setzte sich am Donnerstagabend ein 25-jähriger Mann ans Steuer seines Opel Astra. An der Kreuzung Wilhelmstraße, Geisleder Tor missachtete er die Vorfahrt eines Caddy, der das Geisleder Tor in Richtung Petristraße befuhr. Beide Autos kollidierten und mussten abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der 25-Jährige musste mit zur Blutentnahme, ein Alkoholtest hatte über zwei Promille angezeigt, ein Drogentest war positiv.

