Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer leicht verletzt

Heringen (ots)

Ein 75-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 18:40 Uhr, in der Ortslage Heringen die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Auleben und beabsichtigte, an der Einmündung Rudolf-Breitscheid-Straße/Auleber Straße nach links in die Auleber Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er einen entgegen kommenden 18-jährigen Mopedfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mopedfahrer stürzte und erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000,- Euro.

