Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Mal unter "Strom"

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag Morgen wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass in der Freiherr-vom-Stein-Straße, an der Zufahrt einer Tankstelle, ein Fahrzeug verkehrsbehindernd steht. Eine Person auf dem Fahrersitz soll augenscheinlich schlafen. Vor Ort konnte das besagte Fahrzeug mit einer männlichen Person auf dem Fahrersitz festgestellt werden. Nachdem die Beamten gegen die Scheibe der Fahrertür klopften, startete die Person plötzlich das Fahrzeug und fuhr zur Seite. Da bei dem 40-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Während der Maßnahme wurde seitens der Person erheblicher Widerstand geleistet und die eingesetzten Beamten beleidigt.

Dementsprechend wurden gegen den Beschuldigten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Am Donnerstag, gegen 16:45 Uhr, meldeten mehrere Zeugen, dass in der Hauptstraße eine Radfahrer eine unsichere Fahrweise an den Tag legt, in Schlangenlinien fährt und schon mehrfach gestürzt ist. Vor Ort konnte durch die Beamten ein 40-jähriger festgestellt werden, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst.

