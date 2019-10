Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden an Pkw

Steinbach (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Pkw kam es am Dienstagabend, gegen 22.20 Uhr, im Eichsfeld. Der Fahrer eines VW befuhr die Straße aus Richtung Breitenbach in Richtung Steinbach. Kurz vor dem Ortseingang kam dem VW-Fahrer ein Ackerschlepper entgegen, an dem eine Drillmaschine angebaut war. Als sich die Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, kam es zur Kollision der Drillmaschine des Traktors mit dem VW. An der kompletten linken Fahrzeugseite des VW entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

