Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, gegen 14.10 Uhr, in Heiligenstadt ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Nordhäuser Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höher der Einmündung zur Straße Am Gellenbach wurde der 23-Jährige von einem Kleinbus erfasst, der aus der Einmündung auf die Nordhäuser Straße auffahren wollte. Der Mountainbikefahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Kleinbusses verließ unerlaubt die Unfallstelle. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um einen roten Mercedes mit Kastenaufbau gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03601/4510 entgegen.

