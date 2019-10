Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blume aus Vorgarten gestohlen

Heldrungen (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf eine sogenannte Blutblume abgesehen. Sie stahlen die Pflanze mitsamt des Blumenkübels aus einem Vorgarten in der Straße An der Schmücke. Der gestohlene Kübel hat ein Gewicht von mindestens 40 kg. Möglicherweise transportierten der oder die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug ab. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

