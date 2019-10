Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in leerstehenden Baumarkt missglückt

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht lösten Unbekannte, gegen 0.40 Uhr, den Einbruchsalarm in einem ehemaligen Baumarkt im Vogteier Weg aus. Der oder die Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf das Gelände. Beim Versuch, eine Tür zum Markt gewaltsam zu öffnen, scheiterten sie. Es entstand Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des leerstehenden Baumarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

