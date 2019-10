Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Küche

Mühlhausen (ots)

Am Montagabend löschte die Feuerwehr einen Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Unstrut. Ersten Ermittlungen zufolge war es zum Ausbruch des Feuers gekommen, als die Bewohnerin gerade Essen zubereiten wollte. Da eigene Löschversuche scheiterten, rückte die Feuerwehr an. Verletzte gab es nicht. Es entstand Sachschaden.

