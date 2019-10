Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Mülltonnenbränden gesucht

Schlotheim (ots)

Am Montagabend, gegen 20.45 Uhr, standen in Schlotheim fast zeitgleich zwei Mülltonnen in Flammen. Betroffen waren Behälter in der Straße Hohgang und in der Heilinger Straße. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Brände. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte die Brände vorsätzlich verursacht haben. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an den Tonnen zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

