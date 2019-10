Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Königspython sorgt für Aufregung

Bad Frankenhausen (ots)

Eine fast ein Meter lange, über ein Kilo schwere Schlange sorgte am Montagnachmittag in Bad Frankenhausen für Aufregung. Gegen 15 Uhr sichtete eine Passantin das exotische Tier und informierte die Polizei. Kameraden der Feuerwehr entdeckten das Reptil und sicherten es zunächst in einer Kiste. Die Schlange, bei der es sich um eine Königspython handelt, wird heute in eine Reptilienauffangstation gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell