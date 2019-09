Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnheim der Lebenshilfe

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht wurde das Wohnheim der Lebenshilfe in der Leimbacher Straße von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 5.25 Uhr und 5.45 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über ein Terrassenfenster in das Gebäude ein. Aus dem Aufenthaltsraum stahlen der oder die Täter Privatsachen von Mitarbeitern, darunter mehrere Smartphones und ein Tablet. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell