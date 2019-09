Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe stehlen Laminat

Artern (ots)

Zwischen Donnerstag, 26. September, und Sonntag, 29. September, drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Bergstraße ein. Aus der Wohnung stahlen die Einbrecher nichts, ließen jedoch Laminat, dass im Hausflur lagerte, mitgehen. Wer den Diebstahl bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell