Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto besprüht

Artern (ots)

Mit schwarzer Farbe besprühten Unbekannte am Sonntag einen Renault, der in der Salinestraße abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 6 Uhr und 17.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

