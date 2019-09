Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen von Traktor erfasst

Leimbach (ots)

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, in Leimbach im Landkreis Nordhausen. Ein 49-Jähriger war mit seinem Traktor und einem Anhänger in der Hardtstraße unterwegs, als er Öl verlor. Um zu prüfen, was zu dem Ölverlust führte, stellte er das Gespann ab. Plötzlich geriet der Traktor mit dem Anhänger ins Rollen und fuhr führerlos die abschüssige Straße hinab. Dabei erfasste er zwei Fußgänger. Ein 27-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Eine 31 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei stellte das Fahrzeug Gespann sicher, um die Unfallursache zu ermitteln. Bei dem Traktorfahrer verlief ein Alkoholtest positiv.

