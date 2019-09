Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorsicht Wildunfälle - Mehrere Unfälle in den letzten Tagen registriert

Eichsfeldkreis (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Eichsfeld haben sich in den letzten Tagen mehrere Wildunfälle ereignet.

Die Gefahr durch kreuzendes Wild wird leider noch immer durch viele Fahrzeugführer unterschätzt und wird in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit auch wieder zunehmen.

Die Auswertung der polizeilich registrierten Wildunfälle zeigt, dass es vorrangig in den Morgen- und Abendstunden zu "folgenschweren Begegnungen" zwischen Mensch und Tier kommt. So ereigneten sich im Zeitraum von Freitag (27.09.19) bis Sonntag (29.09.19) drei Wildunfälle mit der Beteiligung von Rehen, Wildschweinen und Dachsen auf Eichsfelder Straßen.

In allen Fällen seien die Tiere unmittelbar vor den Fahrzeugen auf die Straße gesprungen und tödlich erfasst worden. Zu Personenschäden kam es hierbei glücklicherweise nicht.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend die Verkehrsteilnehmer dazu, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen und der Verkehrssituation anzupassen. Das Gefahrenzeichen "Wildwechsel" wurde in Streckenabschnitten installiert, wo es vermehrt zu Wildunfällen gekommen ist - es sollte daher stets mit angepasster Geschwindigkeit und immer bremsbereit gefahren werden. Dies gilt insbesondere in der Morgendämmerung, wo sich Wildwechsel und Berufsverkehr überlappen.

Sollte Wild plötzlich vor Ihnen auftauchen, bremsen Sie stark und kontrolliert ab und weichen Sie auf keinem Fall aus. Blenden Sie unbedingt das Fernlicht ab, hupen Sie und schalten Sie zur Warnung des nachfolgenden Verkehrs die Warnblinkanlage ein.

Kann ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden, ziehen Sie Ihre Warnweste an (Mitführpflicht seit 01.07.2014), sichern Sie die Unfallstelle ab und warnen Sie andere Verkehrsteilnehmer vor dem evtl. auf der Fahrbahn liegenden Tier.

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und stellen Sie deutlich sichtbar ein Warndreieck auf. Dabei sollte von verletzten Tieren ausreichend Abstand gehalten werden, da diese panisch reagieren und Sie verletzen können. Begeben Sie sich in einen geschützten Bereich und Informieren Sie über Notruf 110 die Polizei.

