Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Büroräume des Obdachlosenwohnheims

Leinefelde, Eichsfeldkreis (ots)

In der Nacht von Freitag (27.09.19) bis Samstag (28.09.19) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Büroräumen des Obdachlosenwohnheims der Stadt Leinefelde-Worbis in Leinefelde. Ein Bewohner des Wohnheims bemerkte die beschädigte Tür am Samstagabend und verständigte die Polizei.

Da ein Durchwühlen der Räumlichkeiten offensichtlich ausblieb, kann davon ausgegangen werden, dass der Täter in seiner Handlung gestört wurde, da das Fehlen von Gegenständen vor Ort zunächst nicht erkannt werden konnte. Zur Sicherung der Räumlichkeiten musste die Feuerwehr hinzugezogen werden.

Die Polizeistation in Leinefelde bittet daher um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der 03605/856900.

