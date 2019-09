Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kein Erfolg mit Telefontrick | Telefonbetrüger scheitern in Küllstedt

Küllstedt, Eichsfeldkreis (ots)

Am Samstag (29.09.19) versuchten unbekannte Betrüger einmal mehr, durch einen einfachen Telefonanruf Reichtum zu erlangen. Diesmal sollte ein 78-jähriger Senior aus Küllstedt das Opfer sein. Über eine unterdrückte Rufnummer erklärte ihm eine männliche Stimme, dass er soeben 49.900,- EUR gewonnen hätte und ihm das Geld per Geldtransporter gebracht werden solle. Hierfür müsste er lediglich 700,- bis 800,- EUR vor Ort für den Transport zahlen und seinen Gewinn erhalten.

Eine hölzerne Masche, auf die sich der aufgeweckte Küllstedter jedoch nicht einließ. Er verständigte umgehend die Polizei. Die Telefonganoven tauchten dann auch gar nicht erst auf und ließen es beim Versuch.

Deshalb warnt die Polizei immer wieder vor diesem perfiden Trick. Lassen Sie sich nicht auf Geldforderungen am Telefon ein. Informieren Sie eine Vertrauensperson, um die Anfrage mit dieser zu besprechen. Oder informieren Sie einfach die Polizei. Die Beamten sind rund um die Uhr für Sie da und können zusammen mit Ihnen beratschlagen, was sich hinter dem Anruf verbergen könnte.

Händigen Sie in keinem Fall wildfremden Personen Bargeld aus. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch und wenden Sie sich an Ihre Polizei. Helfen Sie mit, dass Telefontrickbetrüger auch weiterhin in unserer Region scheitern.

