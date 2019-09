Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Mühlhausen/ Thüringen (ots)

Am Samstag befuhr ein PKW-Fahrer die B 247 aus Richtung Dingelstädt in Richtung Ammern. Etwa in Höhe des Abzweiges nach Horsmar kommt der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlägt sich merhfach und kommt auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Am PKW entsteht Sachschaden. Der Fahrer wird beim Unfall verletzt. Die Bundesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

