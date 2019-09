Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Hund

Schlotheim (ots)

Am Freitag befuhr ein PKW-Fahrer die B 249 aus Richtung Rockensußra kommend in Richtung Körner. Kurz vor einem Abzweig in die Ortslage Schlotheim lief plötzlich ein Hund über die Fahrbahn, welcher hier durch den Eigentümer ohne Leine laufen gelassen wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Hund. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Der Hund wurde verletzt.

