Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

Seehausen (ots)

Am Samstag, den 28.09.2019, um 08:15 Uhr ereignete sich in Bad Frankenhausen, im Ortsteil Seehausen, ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 28-jährige Pkw-Führerin missachtete im Kreuzungsbereich "Seegaer Straße" / "Friedhofstraße" / "Neue Querstraße" die Vorfahrt eines bevorrechtigten 50-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell