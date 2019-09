Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht unter Alkohol-Einfluss

Roßleben (ots)

Am Freitag, den 27.09.2019, um 18:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der "Alten Brunnenstraße" und der "Wendelsteiner Straße" in Roßleben. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte ein Verkehrszeichen, welches in der Folge gegen eine Hauswand fiel und diese ebenfalls beschädigte. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der verantwortliche Fahrzeugführer, welcher die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen hatte, ermittelt werden. Der Grund des "Verschwindens" wurde schnell klar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von beachtlichen 2,95 Promille. Der entstandene Schaden wird mit ca. 500 EUR beziffert. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

