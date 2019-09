Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Freienbessingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 26.09.2019, auf Freitag, den 27.09.2019, versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigaretten-Automaten in der Hauptstraße in Freienbessingen zu entwenden. Dieser stand direkt vor der dortigen Gemeindeschänke. Die unbekannten Täter hatten gewaltsam versucht den gesamten Automaten aus der Verankerung zu reißen, was aber aufgrund der massiven Einlassung im Erdreich misslang. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Dieser wurde durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ebeleben geborgen und bis zur Übergabe an den Eigentümer gesichert.

Zeugen oder Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der PI Kyffhäuser unter der 03632-6610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden!

