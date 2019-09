Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht nach "Spiegel-Klatscher"

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 27.09.2019, gegen 12:25 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf der L 1172 zwischen Rottleben und Bad Frankenhausen ein Verkehrsunfall zweier sich im Gegenverkehr befindlicher Lkw. Aufgrund bislang nicht näher bekannter Umstände kam es zur Kollision der Lkw auf Höhe der beiden Fahrerspiegel. Der eine beteiligte Lkw, ein Müllfahrzeug der Firma Remondis, befuhr die L 1172 aus Bad Frankenhausen kommend in Richtung Rottleben. Der zweite beteiligte Lkw, ein weißer Sattelzug, befuhr die Gegenrichtung. Das Müll-Fahrzeug hielt am Unfallort an, der zweite Lkw verließ die Unfallstelle pflichtwidrig in Richtung Bad Frankenhausen. Der entstandene Schaden beim Müllfahrzeug wird auf ca. 100 EUR beziffert, die genaue Schadenshöhe beim unbekanten Lkw ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen oder Personen, welche sachdienliche Angaben zum beteiligten flüchtigen Lkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 03632-6610 oder der Polizeistation Artern unter 03466-3610 zu melden!

