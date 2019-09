Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nicht angelegter Sicherheitsgurt wird zum Verhängnis

Ebeleben (ots)

Beamte der PI Kyffhäuser kontrollierten am Samstag, den 28.09.2019, um 09:30 Uhr in der Lindenstraße in Ebeleben einen Transporter, da weder der Beifahrer noch der Fahrzeugführer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Bei der Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass gegen den Fahrzeugführer ein nationaler Haftbefehl vom Zollkriminalamt Köln vorlag. Der Fahrzeugführer wurde vor Ort festgenommen und in der Folge in eine Justizvollzugsnstalt verbracht, da der offenstehende Geldbetrag durch diesen nicht beglichen werden konnte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell