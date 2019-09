Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle

Greußen (ots)

Am Freitag, den 27.09.2019, gegen 23:00 Uhr wollten Beamte der PI Kyffhäuser zwei Personen einer Kontrolle am "Steinweg" in Greußen unterziehen. Der junge Mann flüchtete sofort beim Erblicken des Streifenwagens in den dunklen Stadtpark. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle der 17-Jährigen gab diese dann eine geringe Menge von Methamphetamin "Crystal" an die Beamten heraus. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

