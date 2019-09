Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtaschenräuber geschnappt, intensive Ermittlungen führten zur Festnahme

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag berichtete die Nordthüringer Polizei über einen Handtaschenraub in Nordhausen, bei dem eine 62-jährige Frau schwere Verletzungen davontrug. Noch am selben Tag nahm die Nordhäuser Polizei, nach umfangreichen Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit allen Nordhäuser Polizeidienststellen, einen 15-jährigen Jugendlichen im Stadtgebiet fest. Anhand einer vorliegenden, sehr guten Personenbeschreibung, waren die Ermittler dem Jugendlichen aus Sachsen, dem auch die Raubüberfälle vom 21. September und 19. September in Nordhausen zur Last gelegt werden, auf die Spur gekommen. Eine Haftrichterin erließ am Nachmittag Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern weiter an.

