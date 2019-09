Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen gegen Autofahrer

Dingelstädt (ots)

Mehrfach strafbar machte sich ein Autofahrer am Donnerstagabend in Dingelstädt. Polizisten stoppten den Audi-Fahrer kurz nach 20 Uhr in der Steinstraße. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Sein Fahrzeug war nicht zugelassen, an den Kennzeichen waren falsche Plaketten aufgebracht. Außerdem stand der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Test ergab über 0,4 Promille.

