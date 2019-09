Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge konnte am Donnerstagabend in Mühlhausen einen Fahrraddiebstahl verhindern. Er bemerkte vier Fahrraddiebe, die sich an einem Fahrradabstellplatz An der Stirn zu schaffen machten. Einer von ihnen stand Schmiere. Als sie bei ihrem Vorhaben ertappt wurden, ergriffen sie mit ihren Fahrrädern die Flucht in Richtung Bergstraße. Dabei ließ einer der Diebe seinen Rucksack zurück. Die Polizisten stellten fest, dass sie bei einem abgestellten Fahrrad bereits das Vorderrad gelöst hatten. Der Diebstahl war jedoch gescheitert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

