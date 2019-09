Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Bewohner einer Wohnung in der Husumer Straße. Als er in der vergangenen Nacht gegen 1 Uhr nach Hause kam, musste er feststellen, dass Unbekannte über seinen Balkon gewaltsam in die Wohnung eingedrungen waren. Sie stahlen unter anderem einen Laptop mit Kopfhörern und einen Möbeltresor. Der Wert der Beute beläuft sich auf insgesamt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

