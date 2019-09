Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash am Kreisverkehr

Heldrungen (ots)

6000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, ereignete. Der Fahrer eines Toyota befuhr den Kreisverkehr in Heldrungen und verließ diesen in Richtung Ortsmitte. Dabei geriet der 41-Jährige auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Citroen einer 58-Jährigen kollidierte. Verletzt wurde niemand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell