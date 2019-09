Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Scheune

Rengelrode (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend drangen Unbekannte widerrechtlich in eine Scheune im Steinheuteröder Weg ein. Der oder die Täter verwüsteten den Innenraum der Scheune und verursachten Sachschaden. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Vermutlich gelangten sie über eine Hundeklappe in das Objekt. Wer hat etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell