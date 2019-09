Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisster Rentner leblos aufgefunden

Kloster Zella (ots)

Der seit Samstag, 14. September, vermisste Rentner aus Kloster Zella ist am Mittwochmittag tot aufgefunden wurden. Ein Spaziergänger hatte die Leiche des 80-Jährigen im Waldgebiet gegenüber der Teiche entdeckt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Erst am Dienstag hatte die Tauchergruppe der Thüringer Bereitschaftspolizei drei Teiche in Kloster Zella nach dem Vermissten abgesucht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell