Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe überrascht

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Mittwochmorgen, kurz nach 5.30 Uhr, wie sich drei Männer in der Sondershäuser Landstraße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Als sie ihn erblickten, ergriffen sie mit ihren Fahrrädern die Flucht. Einer der Diebe verlor auf der Flucht einen Fahrradanhänger. Darin fanden sie Beamten später Einbruchswerkzeuge. Am Zigarettenautomaten entstand Sachschaden. Erbeutet haben die Täter daraus offensichtlich nichts. Im Rahmen der Absuche nach dem Trio konnten die Beamten zudem unweit entfernt, in der Gartenstraße, zwei aufgebrochene Garagen feststellen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

