Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Günterode (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in die Gartenlaube einer Kleingartenanlage Am Rasen ein. Der oder die Unbekannten öffneten die Eingangstür der Laube gewaltsam. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie daraus Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell