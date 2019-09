Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Neun Anzeigen nach Ermittlungen auf Petersberg

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend führte die Nordhäuser Polizei, aufgrund eines Ermittlungsverfahrens, auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände am Petersberg umfangreiche Kontrollen durch. Dabei konnten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei gegen neun Personen, eine von ihnen im jugendlichen Alter. Bei ihnen fanden die Beamten geringe Mengen illegaler Drogen, darunter Marihuana, Ecstasy und Amphetamin. Zur Absuche des Geländes nach Betäubungsmitteln kamen auch Diensthunde der Polizei zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell