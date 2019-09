LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Landespolizeiinspektion Nordhausen

21500 Euro Schaden sind die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag, kurz vor 16.30 Uhr, in Nordhausen ereignete. Ein Autofahrer befuhr den Darrweg in Richtung Kasseler Landstraße, als er auf Höhe der Tankstelle verkehrsbedingt halten musste. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge, ein Mitsubishi und ein Mercedes, konnten ebenfalls rechtzeitig zum Halten gebracht werden. Der dahinter befindliche 55 Jahre alte Fahrer eines Bmw kam hingegen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Mercedes auf. Dieser wiederum wurde auf den Mitsubishi geschoben. Personen wurden nicht verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, auf dem Darrweg kam es zu Verkehrsbehinderungen.

