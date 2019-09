Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grasfläche in Brand

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Dienstag, kurz nach 15 Uhr, in die Hennefer Straße ausrücken. Dort standen etwa 200 Quadratmeter einer Wiese in Flammen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass Unbekannte den Brand verursacht haben. Personen kamen nicht zu Schaden.

