Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Garagenkomplex

Mühlhausen (ots)

Gleich auf drei Garagen im Garagenkomplex Lehmgrube in der Forstbergstraße hatten es Diebe abgesehen. Am Dienstagabend wurde festgestellt, dass Unbekannte die Garagen gewaltsam geöffnet und so einen Sachschaden von insgesamt 600 Euro verursacht haben. Ob die Einbrecher etwas erbeutetet haben, ist noch nicht geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

