LPI-NDH: Einbruch in Büroräume

Auf eine Firma in der Straße Zum Kalten Lande hatten es Einbrecher in der vergangenen Nacht abgesehen. Der oder die Unbekannten öffneten die Eingangstür eines Bürogebäudes gewaltsam, nachdem sie sich widerrechtlich Zutritt auf das Gelände verschafft hatten. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter einen geringstelligen Bargeldbetrag. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Firma aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

