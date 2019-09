Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kontrollierten Polizisten gegen 11.45 Uhr in der Grimmelallee den Fahrer eines VW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 30 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Außerdem konnte in seinem Fahrzeug ein Kennzeichen gefunden werden, das als gestohlen gemeldet worden war.

