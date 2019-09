LPI-NDH: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Zeugen nach Schmierereien gesucht

Ilfeld

Unbekannte beschmierten in Ilfeld, in der Ilgerstraße, einen Gedenkstein, der zur Stiftung der KZ Gedenkstätte Mittelbau Dora gehört. Weitere Schmierereien sind auch an einer Hausfassade in der Ilgerstraße zu sehen. Bisherige Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen verliefen bislang erfolglos. Entdeckt wurden die Schriftzüge am 17.August und 18. August. Wie lange diese Schmierereien aber schon dort aufgebracht waren, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Möglicherweise sind die Schriftzüge auch anderswo aufgetaucht. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

