Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Vandalismus in Ellricher Kirche - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ellrich (ots)

Wieder war die St. Johanniskirche in Ellrich das Ziel von Vandalen. Unbekannte beschädigten mehrere Orgelpfeifen, rissen diese teilweise heraus und zündelten an den Kerzenständern. Auch vor einer Bibel machten der oder die Unbekannten nicht halt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere Besucher der Kirche, die am Sonntag, 15. September, zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Beschädigungen stehen. Die Beschädigungen entstanden während der geöffneten Kirche. Bereits am Samstag 31. August, hatten Unbekannte die Kirchenorgel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell