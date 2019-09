Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw stößt gegen Hauswand und flüchtet, die Polizei sucht Zeugen

Lutter (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Sonntag, 22. September. Gegen 5 Uhr hörte ein Hausbewohner in Lutter, in der Trift, einen Knall. Als er an der Haustür nachschaute, konnte er nur noch die Rücklichter eines Pkw erkennen, der in Richtung Dorfmitte davonfuhr. Außerdem entdeckte er einzelne Fahrzeugteile, die vom bislang unbekannten Pkw stammen und Beschädigungen an der Hauswand. Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen machen? Wem ist in den Morgenstunden des 22. September, in der Gegend um Lutter, ein silberfarbener Pkw mit Unfallschäden aufgefallen? Möglicherweise ist Besuchern der Kirmes, die auf dem Heimweg waren, das Auto aufgefallen. Ermittlungen zufolge muss der Pkw, vermutlich ein Kleinwagen, einen Frontschaden aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

