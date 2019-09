Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall am Kreisel

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Einen anhaltenden Kleinbus übersah eine Autofahrerin am Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Heiligenstadt und Siemerode. Gegen 15.30 Uhr bremste der Fahrer des Ford Transit vor der Einfahrt in den Kreisverkehr zur Autobahn verkehrsbedingt. Die Frau krachte mit ihrem VW Golf in das Heck des Kleinbusses. Verletzte gab es nicht. Beide Autos wurden nicht unerheblich beschädigt.

